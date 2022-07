Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl eines Radladers in Gronau

Hildesheim (ots)

Am 10.07.2022 gegen 22.08 Uhr kam es in Gronau in der Straße "Kuhmasch" zum versuchten Diebstahl eines Radladers. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter begaben sich an das im Bereich einer abgesperrten Baustelle abgestellte Fahrzeug und starteten den Radlader auf unbekannte Art und Weise. Mit den Radlader wurde eine Absperrschranke durchbrochen, anschließend wurde das Fahrzeug in Richtung des Leine-Wasserfalls gefahren. Auf dem Weg dorthin blieb der Radlader vermutlich aufgrund Kraftstoffmangels liegen, da aus dem Tank des Fahrzeugs zuvor ca. 80 Liter Kraftstoff entwendet worden waren. Der bzw. die Täter entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt bzw. den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

