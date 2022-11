Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Brief löst Einsatz aus

Ottersberg. Am Dienstagnachmittag sorgte ein verdächtiger Brief, den ein Unbekannter an eine Privatanschrift an der Langen Straße gesandt hatte, für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Da sich in dem Umschlag eine Substanz befand, von der nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von ihr eine Gefahr ausging, rückten gegen 17:15 Uhr mehrere Einsatzfahrzeuge an. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr sicherte den Brief und ein eigens aus Hannover angefordertes mobiles Labor des Landeskriminalamtes Niedersachsen untersuchte den Inhalt. Dabei wurde letztlich festgestellt, dass sich in dem Umschlag keine gefährlichen Substanzen befanden. Daher waren sowohl die Empfänger des Briefes als auch andere Personen zu keiner Zeit in Gefahr. Aufgrund des Einsatzes musste die Lange Straße bis in die Abendstunden gesperrt werden, was im Feierabendverkehr zu Behinderungen führte. Der Brief wurde sichergestellt, die Ermittlungen des Polizeikommissariats Achim dauern an.

E-Scooter entwendet

Oyten. Am Busbahnhof an der Hauptstraße Ecke Lindenstraße haben es unbekannte Täter am Freitag zwischen 7 und 13 Uhr auf einen dort abgestellten E-Scooter abgesehen. Sie zerstörten das Schloss und entwendeten anschließend das Gefährt der Marke Xiaomi. Seither fehlt von dem Fahrzeug jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Oyten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Gestohlener Jeep bei Magdeburg aufgetaucht - Zeugen gesucht

Verden. An der Straße Am Hufeisen entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag einen Pkw. Der Jeep Grand Cherokee stand am Fahrbahnrand, als sich die Diebe an dem grauen Geländewagen mit Delmenhorster Kennzeichen zu schaffen machten. Gegen 4 Uhr wurde der Pkw auf der A2 nahe Magdeburg von der dortigen Polizei gesichtet und sichergestellt, vom Täter allerdings fehlt jede Spur. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die in Verden verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Krad-Fahrer verletzt

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring wurde am Dienstag gegen 9:30 Uhr ein 18-jähriger Krad-Fahrer verletzt. Eine 75-jährige Suzuki-Fahrerin bog von der Max-Planck-Straße in den Berliner Ring ein und übersah dabei den hier fahrenden, vorfahrtberechtigten jungen Mann, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 18-jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfallfahrer ohne Führerschein

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Verkehrsunfall auf der Ritterhuder Straße am Dienstag gegen 10:30 Uhr muss sich der Unfallfahrer nun in einem Strafverfahren verantworten. Der 43-jährige Opel-Fahrer wollte auf der Ritterhuder Straße wenden und geriet dabei in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Opel kollidierte, in dem eine 18-Jährige am Steuer saß. Verletzt wurde niemand, der Schaden blieb mit rund 1000 Euro überschaubar. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Osterholz fest, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, woraufhin ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Transporter streift Frau und flüchtet

Schwanewede. Auf der Straße Borchshöhe wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr eine 42-jährige Frau verletzt. Die Postzustellerin wollte gerade in ihren Firmenwagen einsteigen, als ein herannahender Transporter zu dicht an ihr vorbeifuhr und sie mit dem rechten Außenspiegel im Hals- und Schulterbereich streifte. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Unfallfahrer fuhr unerkannt weiter und beging somit Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell