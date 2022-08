Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zahlreiche Laubenaufbrüche in Nörten-Hardenberg, Kleingartenkolonie Marienstein

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Mittwoch, 17.08.2022, 20.00h bis Donnerstag, 18.08.2022, 08.00h, (hoj)Die Polizei in Nörten-Hardenberg musste gestern eine Vielzahl von Laubenaufbrüchen in der Kleingartenkolonie Marienstein aufnehmen. Bislang unbekannte Täter hebelten in etlichen Gärten bei den Gartenhäusern die Eingangstüren auf, durchsuchten die Gartenhäuser und entwendeten zumeist Benzin. Vereinzelt wurden Lebensmittel, Getränke und Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Marienstein etwas bemerkt haben, was mit diesen Aufbrüchen zu tun haben könnte. Diese Zeugen mögen sich bei der Polizei in Nörten-Hardenberg unter 05503/91523-0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell