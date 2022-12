Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 3 Jugendliche belästigt - Bundespolizisten stellen Gelsenkirchener

Dortmund - Gelsenkirchen - Lüdinghausen - Lünen (ots)

Sonntagabend (18. Dezember) soll ein Mann am Hauptbahnhof Dortmund drei junge Männer sexuell belästigt haben. Zudem soll er ihnen ein unmoralisches Angebot vorgeschlagen haben.

Gegen 20:50 Uhr sprachen drei Jugendliche eine Streife der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof an. Die jungen Männer gaben an, dass sie zuvor von einem Mann auf dem Vorplatz sexuell belästigt worden sein. Demnach soll der zunächst Unbekannte sie mehrfach aufgefordert haben, sein Glied in den Mund zu nehmen. Zudem soll sich der Mann in unmittelbarer Nähe an dem Bahnsteig zu den Gleisen 3 bis 5 aufhalten. Bahnmitarbeiter befanden sich gerade in einem Gespräch mit dem 49-Jährigen, als die Beamten hinzukamen.

Der Gelsenkirchener soll die Deutschen (15, 15) und den serbischen Staatsbürger (14) angesprochen und ihnen ein unsittliches Angebot unterbreitet haben. Er soll den Jugendlichen im weiteren Verlauf zudem Geld für die "Dienstleistung" geboten haben. Die drei Geschädigten lehnten mehrfach ab und forderten den Deutschen auf, sich zu entfernen. Ein Reisender kam nach den Ereignissen auf die Jungs aus Lüdinghausen und Lünen (14) zu und gab an, dass der Mann zuvor auch in der Innenstadt mehrere Passanten angesprochen habe. Anschließend seien die Betroffenen im Hauptbahnhof auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn zugegangen und baten diese um Hilfe, welche den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festhielten.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 1,3 Promille alkoholisiert war. Die Bundespolizisten wiesen ihn auf die möglichen Konsequenzen seines Handels eindringlich hin. Anschließend leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

