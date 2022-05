Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Schuppens - unbekannte Leiche gefunden - Pressemeldung Nr. 3

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am frühen Dienstagmorgen in Sandhausen ein Schuppen auf einem Anwesen in der Kleinen Ringstraße in Brand. Im Zuge der Löschmaßnahmen stießen die Einsatzkräfte am Brandort auf die Leiche einer unbekannten Person.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zur Identität der unbekannten Leiche und der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell