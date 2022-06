Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.06.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Brand bei "real,-" - Brandursache steht fest

Die Ursache des Brandes, der in den frühen Morgenstunden des 28.05.2022 weit über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eine unruhige Nacht bereitet hatte, ist geklärt.

Eine gemeinsam durchgeführte Besichtigung der Brandstelle durch das 1. Fachkommissariat der Kripo Goslar und einem im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingesetzten Sachverständigen ergab am gestrigen Mittwoch, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine vorsätzliche Brandlegung durch bislang unbekannte Täter in dem hinter der ehemaligen Fleischtheke gelegenen Kühlraum vorliegt. Die Brandstelle wurde nach Beendigung der Spurensuche freigegeben.

Die Ermittler bitten nochmals darum, dass sich Personen, die im Zeitraum 26./27.05.22 verdächtige Personen und Fahrzeuge an bzw. auf dem Gelände an der Gutenbergstr. beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Seesen

-Einbruch in Friseursalon

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum 31.05.22, 21.30 Uhr, - 01.06.22, 07.30 Uhr, gewaltsam in einen Friseursalon in der Bismarckstr. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeit nach Diebesgut und entwendeten Wertgegenstände in geringer Höhe. Der Gesamtschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen.

Das Polizeikommissariat Seesen bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05381 / 9440 zu melden.

-Lüdke, KHK-

