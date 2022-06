POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl einer Geldbörse:

Am Mittwoch, den 01.06.20223, gegen 10.30 Uhr, wurde eine 80jährige Kundin während ihres Einkaufs in einem Einkaufsmarkt in Bad Harzburg, Schlewecker Straße, von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Später stellte die Dame das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Dieses hatte sie in ihrem Einkaufsbeutel verstaut gehabt.

Anzeige nach Taschendiebstahl:

Ein 73jähriger Gast hielt sich am 31.05.2022, gegen 15.00 Uhr, in einem Cafe in der Herzog-Wilhelm-Straße auf und saß im Außenbereich. Beim Verlassen des Cafe's stellte er fest, dass seine in der Außentasche seiner Jacke getragene Brieftasche fehlte und die Tasche geöffnet war. Eine Absuche verlief negativ. Vermutlich wurde die Brieftasche durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Diebstahl von Pavillonzelten:

Am Mittwoch, den 01.06.2022, gegen 13.50 Uhr, betraten drei unbekannte männliche Personen die Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes in der Gestütstraße. Die Männer schauten sich zunächst in der Bekleidungskammer um. Sie nahmen Teile der kostenlos angebotenen Kleidungsstücke mit. Anschließend gingen sie dann in einen im Erdgeschoss befindlichen Raum. Dort lagerten zwei Pavillons. Die Männer wurden dabei beobachtet wie sie die Verpackung mit den darin befindlichen Pavillons an sich nahmen, sie in ihren Pkw luden und davonfuhren.

