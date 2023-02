POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Auto beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Polizisten sind am Samstag (11.02.2023, 04.55 Uhr) von einem 35-jährigen Mann in Warendorf getreten und bespuckt worden - seine Nacht endete im Gewahrsam. Der Warendorfer suchte zunächst die Polizeiwache auf und gab an verletzt zu sein und Hilfe zu benötigen. Die Beamten forderten einen Rettungswagen an. Während der Untersuchung in der Wache, wurde der Mann zunehmend aggressiver und leistete ...

