POL-UN: Bergkamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Jugendliche wohlbehalten in Duisburg angetroffen

Bergkamen (ots) - Nach einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten am Donnerstagnachmittag (08.09.2022) in Bergkamen sitzt ein 25-Jähriger aus Tschechien in Untersuchungshaft. Ein Zeuge beobachtete gegen 17 Uhr einen Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und verdächtiger Fahrweise im ...

mehr