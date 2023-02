POL-WAF: Warendorf. Unbekannter nach Schlägerei gesucht

Warendorf (ots) - Der Führerschein eines 29-jährigen Mannes aus Stromberg ist am Freitag (10.02.2023) sichergestellt worden - nach einem Verkehrsunfall in Oelde-Stromberg war er geflüchtet. Ein 50-jährigr Oelder fuhr gegen 18.20 Uhr zunächst in seinem Auto auf der Straße Auf dem Felde in Oelde-Stromberg, um nach rechts in die Straße Oelder Tor einzubiegen. Kurz ...

