POL-DU: Wanheimerort: Aufmerksamer Zeuge beobachtet mutmaßlichen Rucksack-Dieb

Am Freitagabend (7. Oktober, 20:35 Uhr) hörte ein Zeuge auf der Nikolaistraße einen Knall und wenig später die Alarmanlage eines Autos. Als er aus dem Wohnungsfenster schaute, sah er einen Mann (40), der gerade versuchte, einen Rucksack aus dem eingeschlagenen Fenster eines geparkten Pkw zu ziehen. Der Zeuge rief daraufhin auf die Straße und fragte den Dieb, was er dort mache. Der Autoaufbrecher ließ den Rucksack fallen und rannte in Richtung eines Innenhofs davon. Dort stellten ihn Polizisten wenig später und stellten fest, dass er Alkohol getrunken und Einbruchswerkzeug dabei hatte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

