Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Mit gestohlenem Auto ertappt - Polizei nimmt mutmaßliche Bandendiebe fest

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (6. Oktober, 16:45 Uhr) zwei junge Männer im Alter von 22 Jahren festgenommen. Ihnen wird gemeinschaftlicher Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen. Das Duo fiel zivilen Einsatzkräften an der Kreuzung Mathildenstraße/Ottostraße in einem schwarzen Skoda aufgrund der auffälligen Fahrweise auf. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das Auto Anfang Oktober bei einem Wohnungseinbruch in Velbert gestohlen wurde. Die Beamten folgten den Männern bis zu einem Parkplatz an der Elisabethstraße. Dort stellten die Tatverdächtigen den Wagen ab und gingen zu Fuß in die Mathildenstraße. Hier wurden sie von den Polizisten gefasst. Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Durchsuchung des Autos sowie die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen an. Im Skoda fanden die Einsatzkräfte eine Verpackung mit Einweghandschuhen, zwei Notebooks der Marke Apple, ein Kästchen mit Schmuck sowie eine Brechstange. In den Wohnungen stießen die Polizisten unter anderem auf Diebesgut aus weiteren Einbrüchen, wie beispielsweise Impfzertifikate und Reisepässe. Sämtliche Gegenstände und der Skoda wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und kamen ins Gewahrsam. Sie werden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

