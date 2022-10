POL-DU: Neudorf: Fund bei Verkehrskontrolle: Täuschend echte Softairwaffe im Kofferraum

Duisburg (ots) - In den vergangenen Tagen haben sich gleich mehrfach Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt. Die Details: Duissern - Schreiberstraße: Am Donnerstagnachmittag (6. Oktober, 17 Uhr) hat sich bei einem Abbiegeunfall ein Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin hat dem entgegenkommenden Mann die Vorfahrt genommen, als sie in einen ...

mehr