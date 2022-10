Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Vorfahrtsunfälle mit Verletzten in Duisburg

Duisburg (ots)

In den vergangenen Tagen haben sich gleich mehrfach Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt. Die Details:

Duissern - Schreiberstraße:

Am Donnerstagnachmittag (6. Oktober, 17 Uhr) hat sich bei einem Abbiegeunfall ein Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin hat dem entgegenkommenden Mann die Vorfahrt genommen, als sie in einen Garagenhof einbog. Es kam zum Zusammenstoß, der 40-Jährige stürzte und erlitt unter anderem Verletzungen am Bein. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall hat auch ein geparkter BMW Beulen abbekommen.

Neumühl - Freiburger Straße:

Bereits am Mittwochnachmittag (5. Oktober, gegen 17:45 Uhr) hat ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad einer 71-jährigen Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Er kam so plötzlich aus einem kleinen Stichweg auf die Freiburger Straße gefahren, dass die Frau nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Jungen zusammenstieß. Die Frau brach sich das Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell