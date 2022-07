POL-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Polizei Dortmund

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In Unna-Königsborn kam es am Freitag, 15.07.2022, gegen 23.15 Uhr, zu einem vollendeten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 64-jährigen Mannes. Die Mordkommission Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. Im Zuge dieser Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen die 51-jährige Ex-Freundin des Getöteten. Sie räumte in ihrer Vernehmung ein, den 64-jährigen mit mehreren Messerstichen getötet zu haben, schildert in ihrer Einlassung allerdings eine Notwehrsituation, in der sie gehandelt habe. Die Beschuldigte wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde antragsgemäß der Untersuchungshaftbefehl verkündet und sie der JVA überstellt.

