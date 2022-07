Polizei Dortmund

POL-DO: Das Nachtleben in Dortmund kann teuer sein

Dortmund (ots)

Sein gefährliches Vergnügen an viel zu hohem Tempo im Dortmunder Nachtleben muss ein BMW-Fahrer aus Castrop-Rauxel mit 400 Euro bezahlen. Darüber hinaus kommt ein einmonatiges Fahrverbot auf den Raser zu. Denn bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz u.a. gegen Raser in Dortmund fuhr der Mann am Steuer des BMW mit 89 km/h über den Hiltropwall. Erlaubt ist dort Tempo 30. Die Polizei leitete ein Verfahren ein.

Zwar waren am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag an der Speestraße im Dortmunder Hafen, am Phoenixsee in Hörde und in der Innenstadt deutlich weniger Autos als sonst unterwegs. Doch besonders viel Vergnügen hatten die Insassen mit ihrem Verständnis über das Nachtleben in Dortmund nicht. Denn Polizei und Ordnungsamt feierten mit. Zum Equipment gehörten Messgeräte für Geschwindigkeiten und Lärm sowie mobile Geräte für den elektronischen Zahlungsverkehr, welche das Girokonto der Verursacherinnen und Verursacher sofort belasten.

Polizei und das Ordnungsamt gingen am Abend und in der Nacht konsequent gegen Raser und Ruhestörer vor. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte beider Behörden insgesamt 131 Personen und 62 Autos. Sie sanktionierten 101 unterschiedliche Delikte. Vom nicht angelegten Sicherheitsgurt über zu schnelles Fahren bis zu lauter Musik und unnötigem Hupen sowie erlöschten Betriebserlaubnissen aufgrund technischer Mängel war alles dabei, was Polizei und Ordnungsamt in einer Nachtschicht im Straßenverkehr so entdecken können.

Einem überprüften Bürger machte das Dortmunder Nachtleben überhaupt kein Spaß. Die Polizei stellte fest, dass auf ihn ein Haftbefehl ausgestellt war.

