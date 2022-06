Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eine Nacht in Freiheit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Nacht in Freiheit verbrachte eine Herde Kühe zwischen Seitenbrück und Seitenroda. Am Sonntagabend, gegen 22:30 Uhr, meldete ein Zeuge eine Herde Kühe, welche sich auf einer Wiese naher der Fahrbahn befinden und augenscheinlich ihr Leben in Freiheit genießen. Bei der Prüfung vor Ort bestätigte sich die Feststellung. Die Tiere liefen ab und zu auf die Straße, da sich auf dem Platz keinerlei Umzäunung befand. Nachdem die Tiere in der Dunkelheit verschwunden waren und verglich versucht wurde ein Verantwortlicher zu erreichen, konnte am Montagmorgen dann der Tierhalter erreicht werden. Diese begaben sich dann vor Ort und fingen die 10 Ausreißer wieder ein.

