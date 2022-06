LPI-J: PKW Fensterscheibe eingeschlagen

Weimar (ots) - Auch ein Schloss hielt einen Dieb in der Teichgasse nicht davon ab, einen Fahrradanhänger zu entwenden. Im Verlauf des gestrigen Nachmittags oder Abends machte sich der unbekannte Täter an dem Rad zu schaffen; montierte das Hinterrad ab, um so an den Anhänger im Wert von 1.600 Euro zu kommen. Im Anschluss entfernte er oder sie sich in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

