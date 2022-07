Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in einer Gaststätte

Dortmund (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Straftat in einer Gaststätte am Samstagabend (16.7.2022) am Markt in der Dortmunder Innenstadt.

Gegen 22.50 Uhr entdeckte ein Gast in der Herrentoilette im Keller der Gastronomie einen schwer verletzten 33-jährigen Dortmunder. Rettungsdienst und Notarzt diagnostizierten wenig später eine Stichverletzung. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei sperrte die Gastronomie und den Außenbereich ab und befragte Zeugen zur Tat. Zum Hintergrund der Tat und zu Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an. Weitere Angaben sind derzeit nicht möglich.

Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell