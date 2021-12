Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Holzfass in der Rathauspassage gestohlen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 29.12.2021 wurde in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr ein Werbe-Holzfass der Gaststätte Ragnarök in Koblenz gestohlen.

Dieses 250-Liter Fass war an der Ecke Entenpfuhl / Rathauspassage abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

