Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Sisha-Bar

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 29.12.2021 wurde in die Sisha-Bar in Koblenz, Florins-markt 18, eingebrochen.

Der oder die Täter drangen nach Aufhebeln einer Tür im rückwärtigen Bereich in die Gaststätte ein. Dort brachen sie eine Kasse auf, aus der ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Weiterhin versuchten sie Geldautomaten aufzubrechen, was allerdings misslang.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

