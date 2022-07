Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter flüchtet in Dortmund vor der Polizei - auf ein Gelände der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0785

Der Körner Hellweg 113 in Dortmund ist kein besonders gut geeigneter Ort, um dorthin zu flüchten und sich dort vor der Polizei zu verstecken. Denn dort "wohnt" die Polizei - Körner Hellweg 113, das ist die Anschrift einer Wache des Polizeipräsidiums Dortmund.

Zur Vorgeschichte: Seinen ersten Sichtkontakt zur Polizei hatte ein E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Sonntag (17.7.2022) um 1.30 Uhr an der Kreuzung Körner Hellweg/Liboristraße/Alte Straße. Dort stand ein Streifenwagen oben genannter Wache an einer roten Ampel.

Rot zeigte auch die Ampel auf der gegenüber liegenden Seite der Kreuzung. Der E-Scooter-Fahrer überholte ein ebenfalls auf Grünlicht wartendes Auto an der rechten Seite und fuhr bei Rot über die Kreuzung. Zwei Polizistinnen erkannten das, schalteten das Blaulicht ein und folgten dem Fahrer. Dieser wiederum blieb nicht stehen.

Stattdessen bog er nach etwa 100 Metern rechts in eine Einfahrt ab - in die Einfahrt am Körner Hellweg 113. Am Gebäude sowie an mehreren dort abgestellten Autos ist deutlich die Aufschrift "Polizei" zu lesen.

Der E-Scooter-Fahrer erkannte seine Lage an diesem besonderen Ort, wendete und versuchte, sich zwischen einer Mauer und dem ihn verfolgenden Streifenwagen durchzuquetschen. Dabei stieß er mit dem Streifenwagen zusammen, was schließlich das Ende der Flucht bedeutete.

Zwecks Personalienfeststellung und Alkoholtest gingen die Polizistinnen mit dem 20-Jährigen auf kürzester Distanz in die Wache. Nach der Blutprobe untersagte die Polizei dem Mann die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren ein. Einen Bericht über den Einsatz erhält auch das Straßenverkehrsamt, wo das Verhalten des Mannes unter dem Aspekt "Entzug Fahrerlaubnis" geprüft wird.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell