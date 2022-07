Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrollen auf Autobahnen: Kaum Verstöße im Ferienverkehr, aber mehrere Raser in teuren Autos erwischt

Dortmund (ots)

Zur Mitte der Sommerferien war die Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund am Samstag (16.7.2022) auf den Autobahnen 1, 40, 44 und 448 sowie auf der Brackeler Straße in Dortmund im Einsatz. Reisebusse und Lkw fielen nur mit geringen Verstößen im Reiseverkehr zur Mitte der Sommerferien 2022 auf.

Um besondere Aufmerksamkeit bemühten sich jedoch die Fahrer stark motorisierter Autos. Darunter ein Mercedes AMG, ein Lamborghini, ein Audi S4 und ein Porsche Panamera.

Der 19-jährige Fahrer des Mercedes AMG fuhr mehr als 50 km/h zu schnell. Im Bereich des Tunnels "Rombacher Hütte" auf der A448 in Bochum verfolgte ein mit spezieller Messtechnik ausgestattetes Provida-Fahrzeug der Polizei einen Lamborghini. Der Fahrer fuhr mit rund 150 km/h über eine besonders kurvige Strecke - erlaubt sind 80 km/h.

Auf der A 40 testete der Fahrer eines Audi S4 die Grenzen der Fahrphysik. Gefolgt von der Polizei, die ihn dabei filmte, wie er mit 176 km/h über eine Tangente auf die Autobahn 448 in Richtung Witten auffuhr - erlaubt sind 100 km/h.

Auf der Brackeler Straße in Dortmund steuerte ein Mann einen Porsche Panamera mit 145 km/h in Richtung Borsigplatz. Die Polizei hielt den Fahrer an und erklärte ihm, dass er nur 50 km/h hätte fahren dürfen und dass eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1450 Euro fällig ist (da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat). Der eigentliche Besitzer holte den Panamera ab.

In diesem Schwerpunkteinsatz ahndete die Autobahnpolizei insgesamt 241 Verstöße (Smartphone während der Fahrt genutzt, mangelhafte Landungssicherung, Tempo, zu geringer Abstand, etc.). Verkehrsicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei führte auf Raststätten mehrere Präventionsgespräche für eine sichere Fahrt in den Urlaub.

