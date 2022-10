Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Drei beschädigte Autos - Unfallfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallfahrer, der am Mittwochnachmittag (5. Oktober, gegen 14:30 Uhr) im Bereich Ostackerweg und Hartmutstraße mit einem Opel Astra mehrere Autos gerammt hat. Erst fuhr er einen an der Hartmutstraße geparkten BMW an, dann krachte er an der Ecke zum Ostackerweg gegen den von links kommenden BMW einer 43-Jährigen (sie erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst betreut werden). Der Astra stieß schließlich gegen einen weiteren geparkten Opel Corsa auf dem Ostackerweg. Direkt nach dem Aufprall stieg der Fahrer aus und rannte davon. Nur seinen 15-jährigen Beifahrer konnten zwei Zeugen (32 und 43 Jahre alt) an der Flucht hindern. Dieser will den Fahrer nur flüchtig kennen und beschrieb ihn der Polizei gegenüber wie folgt: schwarze Haare (Seiten rasiert), leichter Kinnbart, Jeansjacke, blaue Jeans, Tattoo am Unterarm, etwa 16 Jahre alt. Der Opel Astra hatte keine Nummernschilder und wurde nach ersten Erkenntnissen bereits im Sommer abgemeldet. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen und der Unfallfahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

