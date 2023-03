Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ohne Versicherungsschutz in Polizeikontrolle gefahren

Warburg (ots)

Ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr ein 23-jähriger Warburger mit einem E-Scooter.

Dieser wurde am Freitagabend, 17.03.2023, gegen 23:00 Uhr am Kasseler Tor in Scherfede im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten, als er Richtung Wrexen fuhr. Während der Kontrolle fiel den eingesetzten Polizeibeamten auf, dass an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen des Jahres 2022 angebracht war und der Versicherungsschutz nicht mehr bestand. Den Warburger erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei im Kreis Höxter weist nochmal daraufhin, dass das Versicherungskennzeichen für vorgeschriebene Fahrzeuge zum 01. März des jeweiligen Jahres gewechselt werden muss. Aktuelle Versicherungskennzeichen sind schwarz und weisen die Jahreszahl 2023 auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell