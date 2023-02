POL-VER: ++ Fahrräder aus Schuppen entwendet ++ Verkehrsunfall: Eisplatten fallen von Lkw-Auflieger - Polizei sucht nach Zeugen ++ Einbruch in Gaststätte ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

LANDKREIS VERDEN (ots) - ++ Junger Mann beraubt - Zeugen gesucht ++ (KORREKTUR) Langwedel. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 23 Jahre alter Mann am Bahnhof Etelsen überfallen. Der junge Mann ist ersten Informationen zufolge am Mittwochabend in einen Zug am Hauptbahnhof Bremen gestiegen und in Richtung Hannover gefahren. Ausgestiegen ist er im weiteren Verlauf am Bahnhof Etelsen, wo er beraubt wurde. In ...

