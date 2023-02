Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag den 25.02.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Raub auf Tankstelle

Kirchlinteln. Am Samstagvormittag kam es zu einer Raubtat in einer Tankstelle in Kirchlinteln. Nach ersten Informationen wurde die 28-jährige Kassiererin mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert. Der zurzeit unbekannte Täter flüchtete anschließen zu Fuß mit mehreren Hundert Euro.

Fahrzeugbrand auf der A27

Kirchlinteln - A 27. Am späten Freitagnachmittag befuhr eine Frau aus Wildeshausen mit ihrem 5er BMW die A27 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost kam es aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand im Motorraum. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten und das Fahrzeug verlassen. Ebenso ihr Beifahrer. Die schnell eingetroffene Feuerwehr Walsrode konnte den Pkw noch vor Entstehung eines Vollbrandes ablöschen. Der Motorraum brannte jedoch völlig aus. Für die Löscharbeiten wurde die A27 halbseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Blender. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 37-jähriger aus Blender wollte mit seinem VW Golf von der Hiddestorfer Straße auf die Blender Hauptstraße abbiegen und übersah dabei einen 63-jährigen aus Drentwede, der in Richtung Blender unterwegs war. Die beiden prallten zusammen, wodurch der Unfallverursacher in einen Graben rutschte und dabei noch ein Verkehrszeichen und Warnbaken beschädigte. Der 63-Jährige wurde dabei verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8000 EUR.

Unbekannter Unfallverursacher flüchtet

Morsum. Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der Verdener Straße zwischen Morsum und Lunsen ein Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Unfallverursacher. Gegen 17:40 Uhr geriet ein unbekannter Autofahrer in den Gegenverkehr, wodurch ein 43-jähriger Teslafahrer aus Thedinghausen, der in Richtung Lunsen unterwegs war, nach rechts ausweichen musste und gegen einen Stein prallte. An dem Tesla entstand ein Sachschaden von etwa 5000 EUR. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Wer diesen Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Thedinghausen unter 04204/914380 in Verbindung zu setzen.

