POL-VER: ++ Junger Mann beraubt - Zeugen gesucht ++ (KORREKTUR)

Langwedel. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 23 Jahre alter Mann am Bahnhof Etelsen überfallen.

Der junge Mann ist ersten Informationen zufolge am Mittwochabend in einen Zug am Hauptbahnhof Bremen gestiegen und in Richtung Hannover gefahren. Ausgestiegen ist er im weiteren Verlauf am Bahnhof Etelsen, wo er beraubt wurde.

In Höhe des Gleis 1 griffen ersten Informationen zufolge zwei bisher unbekannte Täter den jungen Mann zunächst an und erbeuteten im weiteren Verlauf sein Portemonnaie. Der junge Mann wurde dabei verletzt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Gegen 01:30 Uhr wurde die Polizei verständigt. Der Rettungsdienst brachte ihn im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus. (Letzten beiden Sätze umgestellt).

Die beiden unbekannten Täter sollen männlich und dunkel gekleidet gewesen sein und jeweils beide eine roten Basecap getragen haben. Einer der Täter sei kräftiger als der andere gewesen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben sich die beiden Täter gemeinsam mit dem jungen Mann im Zug befunden und sollen dort mitunter Bier getrunken haben.

Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Die Täter konnten jedoch nicht angetroffen werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu Tat und Täter im Zug oder am Bahnhof Etelsen gemacht haben, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, in der Tatnacht mit den Zügen aus Bremen um 22:15 Uhr, 23:35 Uhr oder um 00:35 Uhr am Bahnhof Etelsen ausgestiegen sind.

