Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann mit Drogen in der Tasche bewahrt Freund vor Gefängnis

Hannover (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat am Freitagabend, gegen halb 11, einen 45-jährigen Afghanen verhaftet. Als der Mann eine Streife im Hauptbahnhof erkannte, flüchtete er in Richtung Ausgang. Aufgrund dieses Verhaltens nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden einholen. Bei der Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass gegen den Afghanen ein Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln vorliegt. Demnach muss der Mann für 89 Tage ins Gefängnis oder ersatzweise eine Geldstrafe von 890 Euro bezahlen. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen, wurde verhaftet und zur Wache verbracht. Dort stellte sich zudem heraus, dass er sich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet. Der Mann muss sich nun bei der Ausländerbehörde melden.

Währenddessen erschien ein Libanese (28) auf der Wache und gab an, dass er die 890 Euro für den 45-Jährigen bezahlen wolle. Da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurde er nach weiteren Drogen befragt. Der Mann gab zu noch weitere Drogen bei sich zu haben. Die Beamten beschlagnahmten bei ihm Marihuana und eine geringe Menge Amphetamine. Nachdem er die Geldstrafe für seinen Freund bezahlt hatte, durfte er die Wache mit seinem Freund und einer Strafanzeige im Gepäck wieder verlassen. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell