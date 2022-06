BPOL-H: Mann will Fahrrad stehlen: zusätzlich Drogen und geklautes Smartphone auf der Wache aufgefunden

Hannover (ots) - - 88 Prozent der Menschen in Deutschland finden, Finanzen sollten kein Tabuthema in einer Beziehung sein - Die Sorge vor Streit ist aber das größte Hindernis - Für 39 Prozent soll über Finanzen in der Beziehung gesprochen werden, vorsorgen sollte jedoch jeder individuell "Über Geld spricht man ...

mehr