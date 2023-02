Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Lagerhalle ++ Unbekannte brechen in Baucontainer ein ++ Verkehrsunfall auf der A 1 - Abfahrt Mahndorf ++ Einbruch in ehemaliges Bahnhofsgebäude ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Lagerhalle ++

Thedinghausen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle, die in der Syker Straße unweit der Rieder Straße liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsame eine Tür und drangen durch diese in die Lagerhalle ein. Das genaue Diebesgut ist bisher unbekannt. Nach derzeitigem Stand wurden zumindest mehrere Schränke entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Unbekannte brechen in Baucontainer ein ++

Oyten. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter einen Baucontainer auf, der bei einer Baustelle in der Dorfstraße unweit der Hauptstraße aufgestellt war. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür zum Baucontainer und entwendeten im weiteren Verlauf Werkzeug und Kabel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall auf der A 1 - Abfahrt Mahndorf ++

Achim. Am Mittwochmittag kam es auf der A 1, Fahrtrichtung Hamburg, in der Ausfahrt der Anschlussstelle Mahndorf zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Ersten Informationen zufolge fuhr ein 45 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges von der A 1 über die Anschlussstelle Mahndorf ab. An der Lichtsignalanlage zur Einmündung in die Uphuser Heerstraße bemerkte er ersten Informationen zufolge einen 25-Jährigen mit seinem Dacia zu spät, der dort verkehrsbedingt wartete. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Sattelzuges nach rechts aus und stieß dort mit der Seitenschutzplanke und der Lichtzeichenanlage zusammen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern. Der Sattelschlepper war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Zuge des Verkehrsunfalls kam es zu einer größeren Staubildung. Die Uphuser Heerstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in ehemaliges Bahnhofsgebäude ++

Hambergen. Zwischen Samstagabend und Montagmittag kam es zum Einbruch in das ehemalige Bahnhofsgebäude des Bahnhofs Oldenbüttel. Dieses liegt in der Straße Am Bahnhof. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Gebäude und stiegen durch diese ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell