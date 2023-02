Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Mobiltelefongeschäft - Zeugen gesucht ++

Langwedel. Heute, zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr brachen zumindest drei bisher unbekannte Täter in ein Mobiltelefongeschäft in der Großen Straße ein, welches unweit der Straße Bohnenschläge liegt. Die Täter zerstörten eine Scheibe der Eingangstür und drangen in das Geschäft ein. Im weiteren Verlauf entwendeten sie mehrere Mobiltelefone und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Alle Täter seien männlich gewesen. Zwei Täter seien komplett dunkel gekleidet gewesen. Der dritte Täter habe eine dunkle Hose und eine graue Jacke getragen.

Möglicherweise sind die Täter mit einem Fahrzeug mit Kennzeichen aus dem Verwaltungsbezirk Bremen ("HB") unterwegs gewesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen zu Tat, Täter oder entsprechenden Fahrzeugen jeglichen Typs der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Montag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Einmündung Uphuser Dorfstraße/Uphuser Heerstraße (L 158), bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 48 Jahre alte Fahrer eines VW war auf der Uphuser Dorfstraße unterwegs. Als er an der Einmündung nach rechts in die Uphuser Heerstraße einbog bemerkte er den von rechts kommenden 16 Jahre alten Radfahrer zu spät. Dieser war auf dem Geh- und Radweg in Richtung Bremen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Radfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf über 1.000 EUR beziffern lässt. Rad und VW blieben fahrbereit.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Oyten. Am Dienstag, gegen 00:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1 - Abfahrt "Oyten". Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot war auf der A 1 in Richtung Münster unterwegs. Als sie über die Anschlussstelle Oyten von der A 1 abfuhr, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Baustellenbereich. Verletzt wurde dabei niemand. Der Peugeot entstand Sachschaden, der bisher nicht beziffert werden kann. Der Peugeot wurde abgeschleppt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell