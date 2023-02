POL-VER: ++ Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt vor Taschendiebstählen und bittet um Vorsicht ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt vor Taschendiebstählen und bittet um Vorsicht

Landkreis Verden (ots)

Landkreis Verden/Langwedel. Taschendiebstähle und Diebstähle von Geldbörsen stellen im Allgemeinen im Landkreis Verden und zuletzt auch im Flecken Langwedel ein aktuelles Phänomen dar.

Um an die Wertsaschen der Menschen zu gelangen, bedienen sich die Täter verschiedener Maschen: Sei es ein "versehentliches" Anrempeln oder wird vermeintlich unbeabsichtigt die schöne Jacke beschmutzt: Um in die Nähe der Menschen zu kommen - und so an die Wertsachen zu gelangen - nutzen die Täter verschiedene Vorwände. Übersteigerte vermeintliche Hilfsbereitschaft oder fadenscheinige Versuche, das provozierte Malheur sauber zu wischen, nutzen die Täter, um den Menschen in die Taschen zu langen. Bei einer anderen Masche bitten die Täter beispielsweise um Hilfe, eine bestimmte Ware im Supermarkt zu finden. Während die Geschädigten sich hilfsbereit zeigen und beim Suchen helfen, bedienen die Täter sich an der im Tasche, die im Einkaufswagen zurückgelassen ist.

Das nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zum Anlass vor dem Phänomen zu warnen und darzustellen, wie man sich vor Taschendiebstählen schützen kann. In diesem Zuge waren Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeistation Langwedel und des Präventionsteams der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in den vergangenen Tagen vor allem an Supermärkten in der Gemeinde Langwedel präsent, informierten die Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema und machten sie auf mögliche Risiken aufmerksam.

Dabei wurde auch ein Ladendieb nach einem Hinweis eines Ladendetektives durch Beamte der Polizeistation Langwedel gestellt. Der 22-jährige Mann war dabei beobachtet worden, wie er mehrere Getränke und eine Pizza eingesteckt und den Kassenbereich passiert hatte, ohne zu zahlen. Die Beamten stellten den jungen Mann und fanden bei ihm die besagten Lebensmittel auf, welche an einen Mitarbeiter des Supermarktes übergeben wurden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den 22-Jährigen ein. Tipps zum Schutz vor Taschendiebstählen

Um sich vor Langfingern zu schützen, die es auf Taschen, Rucksäcke und den wertvollen Inhalt abgesehen haben, gibt die Polizei folgende Tipps:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Tragen Sie Portemonnaie und Wertsachen möglichst dicht am Körper, bestenfalls in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung. In die Außentaschen gehören Wertsachen und Mobiltelefone in keinem Falle. EC-Karte und die persönliche PIN sollten auf keinen Fall zusammen aufbewahrt werden. Die PIN sollte bestenfalls gar nicht erst mitgeführt werden. Auch Codierungen oder Chiffren machen Ihre PIN nicht sicher - Täter rechnen damit.

Ebenfalls sollten Hand- oder Umhängetaschen immer geschlossen und mit der Verschlussseite am Körper getragen werden. Gerade wenn es Gedränge gibt, bietet es sich an, den Rucksack vorne zu tragen. Portemonnaie und Smartphone gehören nie in die Außentaschen. Wenn man Taschen und Wertsachen dort lagert, wo jedermann zugreifen kann, ist es den Tätern ein Leichtes, Beute zu machen. Wichtig ist es daher, die Wertsachen eng am Körper zu tragen. Dafür eignen sich am besten verschlossene Innentaschen der Kleidung. Niemals sollten Wertsachen offen oder gar unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen werden.

Gewähren Sie niemandem Einblicke in Ihr Portemonnaie - das gilt auch beim Bezahlen an der Kasse.

Die Tipps gelten für das allgemeine Verhalten im öffentlichen Raum: Beim Bummeln in der Fußgängerzone, im Einkaufscenter und auch in Supermärkten - überall dort, wo viele Leute unterwegs sind oder Raum unübersichtlich werden kann.

