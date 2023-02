Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Feuerwehr löscht Brand ++ Unfallflucht auf der Falkenberger Landstraße ++ Großkontrolle: Polizei beanstandet 62,5 % aller Fahrzeuge ++

Landkreis Osterholz (ots)

Feuerwehr löscht Brand

Vollersode. In der Straße Achtern Dahl kam es am Donnerstag gegen 19:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Scheune ein Brand ausgebrochen, das die alarmierte Feuerwehr letztlich zügig löschen konnte. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden bewegt sich ersten Einschätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Unfallflucht auf der Falkenberger Landstraße

Lilienthal. Auf der Falkenberger Landstraße (L133) kam es am Donnerstag gegen 8:40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 46-jähriger Fahrer eines Hyundai war hier in Richtung Worpswede unterwegs. Als er in Höhe des Brauereiwegs verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm eine Fahrerin eines schwarzen Stadtgeländewagens, vermutlich ein Mercedes, auf und verursachte so einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die unbekannte Unfallverursacherin setzte anschließend ihre Fahrt in Richtung Worpswede fort und beging somit Unfallflucht. Hinweise zur Unfallfahrerin und deren Wagen nimmt die Polizei Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Großkontrolle: Polizei beanstandet 62,5 % aller Fahrzeuge

Hambergen. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz haben am Donnerstag zwischen 8 und 15 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle im Sophie-Tietjen-Ring durchgeführt. Der Fokus der Überprüfungen lag auf dem gewerblichen Güterverkehr, es wurden aber auch PKW mit Anhänger sowie landwirtschaftliche Zugmaschinen gestoppt und inspiziert. Insgesamt kontrollierten die Beamten 40 Fahrzeuge sowie deren Fahrerinnen und Fahrer. In 25 Fällen stellten die Kontrolleure Verstöße fest, was einer Beanstandungsquote von 62,5 Prozent entspricht. Die Verstöße lagen überwiegend im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten sowie der Ladungssicherung, es wurde aber auch eine Straftat registriert. So zogen die Beamten einen 32-jährigen Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr, der Drogen konsumiert hatte. Dem berauschten Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es folgte eine Blutentnahme im örtlichen Krankenhaus. Der 32-Jährige hat mit einem Strafverfahren sowie mit einem Fahrverbot zu rechnen. Ein 63-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hatte Behälter mit flüssigem Stickstoff transportiert. Einer der Behälter war nicht richtig gesichert und ist während der Fahrt umgekippt und ausgelaufen. Da es sich um Gefahrgut handelt, hat der Fahrer mit einem empfindlichen Bußgeld von mehreren Hundert Euro zu rechnen. Bei einem 34-jährigen Fahrer eines Kleintransporters wurde Tiefkühlware im Laderaum festgestellt. Das Fahrzeug verfügte jedoch über keinerlei Einrichtungen, um die Ladung zu kühlen. Das zuständige Veterinäramt hat die Vernichtung der Waren angeordnet. Ein 42-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger hatte einen Container ohne ausreichende Sicherung auf dem Anhänger geladen. Außerdem überschritt das Fahrzeug so die zulässige Gesamthöhe. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt nur ohne den Container erlaubt. In insgesamt acht Fällen musste die Weiterfahrt zumindest zeitweilig untersagt werden, meist aufgrund nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung.

