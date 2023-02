Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 15.02.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Diebstahl von Mofa in Achim ++

Achim. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen kam es zum Diebstahl eines Mofas, welches in der Gaswerkstraße unweit des Achimer Bahnhofs abgestellt war. Das blauschwarze Mofa war mittels Lenkradschloss gesichert worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die Täter unbekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Blender. Am frühen Dienstagabend kam es auf der Einster Hauptstraße in Blender zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die 50 Jahre alte Fahrerin eines Renault war auf der Straße Im Knick unterwegs und bemerkte nach hiesigen Erkenntnissen das "Vorfahrt gewähren"-Schild zur Einster Hauptstraße zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der 22-jährigen Fahrerin eines Seat, wodurch diese leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

++ Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen ++

Verden. Am Montag ereignete sich kurz vor 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße, bei dem zwei Personen leicht verletzte wurden. Der 37 Jahre alter Fahrer eines Seat war mit einer 38-jährigen Beifahrerin auf Hamburger Straße in Richtung A 27 unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Fahrer des Seat aufgrund eines Rückstaus abbremsen, was die 33-jährige Fahrerin eines Renault ersten Informationen zufolge zu spät bemerkte. Sie fuhr auf das Heck des Seat auf. Infolge des Verkehrsunfalles wurden beide Insassen des Seat leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls weiterhin fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf ca. 3000 Euro beziffern.

++ Leichtverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall ++

Oyten. Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin gekommen. Der 27-jährige Fahrer eines VW bog nach ersten Erkenntnissen am Dienstag, gegen 05:30 Uhr, auf die Sagehorner Dorfstraße ein. Dabei bemerkte er jetzigen Informationen zufolge die von rechtskommende 44 Jahre alte Fahrradfahrerin zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin zu Fall kam, sich leicht verletzte und mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus Achim verbracht wurde.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Diebstahl von Pkw, Fahrzeugteilen und Werkzeug ++

Lilienthal. In der Nacht zum Dienstag suchten unbekannte Täter einen Gewerbebetrieb in der Goebelstraße auf. Nachdem sie einen Bauzaun aufgebrochen hatten, öffneten sie auf dem Gelände mehrere Baucontainer und erlangten diverse Bauwerkzeuge. Aus einer Lagerhalle wurde ein gelber VW Caddy entwendet. Des Weiteren konnten die Diebe Werkzeug und Kraftstoff erbeuten und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Polizei Osterholz bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 04791 307 0

++ Bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Schwanewede. Auf dem Molkereiweg kam es Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Opel Corsa aus Neuenkirchen kommend in Richtung Schwanewede Zentrum und überholte im Bereich einer 70-er Zone einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei übersah er den Wagen einer ihm entgegenkommenden 28-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der junge Mann nach links aus, kam dabei ins Schleudern und in den Seitenraum. Der Verursacher verletzte sich hierbei und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde komplett beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro.

