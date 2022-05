Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Randalierer schlägt auf Mann ein - 51-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 6. Mai 2022, 23:57 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Randalierer, der im Verdacht steht, gestern kurz vor Mitternacht in Heerdt, einen Mann durch Schläge so schwer verletzt zu haben, dass für das Opfer Lebensgefahr besteht. Der Tatverdächtige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Derzeit wird geprüft, ob der Mann aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in eine Klinik eingewiesen werden muss.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es in einem Kiosk an der Eupener Straße zu einem "Gerangel" zwischen der Betreiberin und einem ihr bekannten Mann, dem bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, eilte der Frau zur Hilfe. Nachdem alle den Kiosk verlassen hatten, folgte der Randalierer der Frau und dem Mann, provozierte die beiden und schlug dann auf den Zeugen ein. Das Opfer stürzte und blieb bewusstlos am Boden liegen. Ein Notarztwagen brachte den 51-Jährigen in eine Klinik. Sein Zustand ist kritisch. Der Tatverdächte flüchtete, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Der 34-jährige staatenlose Mann ist bereits in der Vergangenheit unter anderem wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.

