Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationen in der Landeshauptstadt - Mehrere Aufzüge und Kundgebungen für das kommende Wochenende angezeigt - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Demonstrationen in der Landeshauptstadt - Mehrere Aufzüge und Kundgebungen für das kommende Wochenende angezeigt - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Aufgrund mehrerer angezeigter Aufzüge und Kundgebungen zu unterschiedlichen Themen ist am kommenden Wochenende mit teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich und den umliegenden Stadtteilen zu rechnen.

Für Samstag, 7. Mai 2022, wurden zwei Aufzüge mit mehreren Hundert und ein Aufzug mit mehreren Tausend Teilnehmenden angezeigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden teilweise ab 12:00 Uhr über die innerstädtischen Straßen ziehen. Die Aufzüge können sich bis in die späten Abendstunden erstrecken.

Für Sonntag, 8. Mai 2022, ist eine versammlungsrechtliche Veranstaltung in Form von Aufzügen ab 12 Uhr für den Innenstadtbereich mit mehreren Tausend Teilnehmenden angezeigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren im Rahmen einer Sternfahrt mit ihren Fahrrädern auf mehreren Wegen aus unterschiedlichen umliegenden Städten nach Düsseldorf, um sich auf der Landtagswiese zu vereinigen. Von dort werden sie über innerstädtische Straßen fahren und sich am Startpunkt wieder treffen, um dort an einer Abschlusskundgebung teilzunehmen. Weiterhin ist ein Aufzug mit etwa Tausend Teilnehmenden angezeigt, der sich ebenfalls im Innenstadtbereich erstreckt. Die Polizei wird versuchen, die Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch den ÖPNV betreffen können, so gering wie möglich zu halten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell