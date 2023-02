Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ BMW entwendet ++ Entwendung eines Kleinkraftrades ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Verden. Am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in der Straße Am Schuhkamp zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, das unweit der Borsteler Trift liegt. Zumindest ein bisher unbekannter Täter öffnete gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich und stieg in das Wohnhaus ein. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Täter die Innenräume und erbeutete mitunter Schmuck und Bargeld. Ersten Informationen zufolge flüchtete der Täter unerkannt, als der Bewohner des Hauses nach Hause kam. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ BMW entwendet ++

Oyten. Am Montag, zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen grauen BMW X 5. Der BMW war auf der Auffahrt eines Wohngrundstückes in der Elbinger Straße abgestellt, von wo die Täter ihn entwendeten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen. PRÄVENTION?

++ Entwendung eines Kleinkraftrades ++

Achim. Zwischen Mittwoch, 01.02.2023, am Nachmittag und Montag, 13.02.2023, am Nachmittag, entwendeten bisher unbekannte Täter ein silbernes Kleinkraftrad der Marke Qingqi, welches in der Straße Bahnhofsvorplatz unweit des dortigen Treppenabganges zum Bahnhof abgestellt war. Das Kleinkraftrad war mit einem Seilschloss gesichert. Die bisher unbekannten Täter knackten das Schloss und entwendeten das Kleinkraftrad. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Garagentor geöffnet ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag öffneten bisher unbekannte Täter gewaltsam ein Garagentor, das in der Amselstraße liegt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

