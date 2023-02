POL-VER: ++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Von der Straße abgekommen ++ Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Langwedel. Heute, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Grasdorfer Straße (K 9), bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 19 Jahre alte Ford-Fahrerin war auf der K 9 in Richtung Grasdorf unterwegs. Ersten Informationen zufolge bremste die 19-Jährige, weil Rehwild querte. Im weiteren Verlauf geriet sie zunächst rechts auf den Grünstreifen und kam im weiteren Verlauf links von der Fahrbahn ab. Der Ford überschlug sich und kam im Seitenraum zum Stehen. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr Langwedel waren vor Ort. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf 5.000 EUR beziffern. Die K 9 musste im Bereich der Verkehrsunfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

++ Von der Straße abgekommen ++

Kirchlinteln. Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Landstraße (L 160) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der L 160 in Richtung Verden unterwegs. Ersten Informationen zufolge wich sie unweit der Schlesier Straße einem Reh aus, kam von der Straße ab und in einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Andere waren nach derzeitigem Stand nicht an dem Verkehrsunfall beteiligt.

Die VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort. Ins Krankenhaus musste die VW-Fahrerin jedoch nicht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 2.000 EUR. Der VW blieb fahrbereit.

++ Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ++

Verden. Am Sonntag, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Straße Dovemühlen (K 28) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-Jähriger verstorben ist.

Der 46-Jährige Fahrer eines Opel-Transporters war auf der K 28 aus Richtung Kirchlinteln kommend und in Richtung Verden fahrend unterwegs. Ersten Informationen zufolge kam der Opel-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Der Opel-Fahrer verstarb noch an der Verkehrsunfallstelle. Warum der Opel-Fahrer von der Fahrbahn abkam, ist bisher nicht geklärt. Dies ist Gegenstand der Ermittlungen, welche andauern. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 20.000 EUR. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, die Freiwilligen Feuerwehren aus Walle, Verden und Scharnhorst sowie die Untere Wasserbehörde vor Ort.

Die K 28 war von ca. 19:30 Uhr bis 21:45 Uhr voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Verkehrsunfall oder der Verkehrssituation noch vor Eintritt des Verkehrsunfalles bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Oslebshauser Landstraße (L 151) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 26 Jahre alter Fahrer eines VW war auf der L 151 in Richtung Bremen unterwegs. Als der VW-Fahrer nach rechts in die Ritterhuder Heerstraße einbog, geriet ersten Informationen zufolge der VW ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Der VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf 3.000 EUR beziffern.

