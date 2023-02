POL-VER: Pressemeldung vom 12.02.2023

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Achim

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Osterholz/Scharmbeck

Schwanewede. Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Am Samstagabend kam es auf der Blumenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-Jährigen aus Schwanewede und einem 16-Jährigen Motorradfahrer aus Bremen. Die 62-Jährige wollte mit ihrem Pkw auf einen Parkplatz eines Supermarktes abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß zog der 16-Jährige sich leichte Verletzungen zu.

Lilienthal. Fahren unter Drogeneinfluss - Am Samstagabend wurde auf der Hauptstraße durch eine Streifenwagenbesatzung ein 17-Jähriger aus Bremen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser sein Kleinkraftrad unter Drogeneinfluss geführt haben dürfte und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten im Helmfach Drogen aufgefunden werden. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

BAB 27, RF Hannover, Bereich Verden. Auffahrunfall mit drei Verletzten - Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kam es auf der BAB 27 zu einem Verkehrsunfall, als eine 40-Jährige mit ihrem Fiat die BAB 27 in Richtung Walsrode befuhr und aus bislang unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden Ford eines 41-Jährigen und seiner 30-jährigen Beifahrerin auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 40-Jährigen gegen die Schutzplanke geschleudert. Hierdurch kam es zu einem Brand im Motorraum, welcher schnell durch einen Ersthelfer mit einem Feuerlöscher erstickt werden konnte. Die Beifahrerin des Ford wurde durch den Unfall schwer, die beiden anderen Fahrzeugführer leicht verletzt. Diese wurden durch Rettungskräfte medizinisch betreut. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde außerdem der Ford auf ein mögliches Gasleck überprüft, da dieser mit einem Gasantrieb ausgestattet war. Glücklicherweise kam es hier nicht zu einer Beschädigung des Tanks. An den Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 EUR. Die Autobahn wurde zeitweise halbseitig gesperrt, konnte jedoch nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden.

BAB 27, RF Hannover, Bereich Achim. Verkehrsunfall durch herabfallende Auffahrrampen eines Anhängers - Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr kam auf der BAB 27 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die BAB 27 in Richtung Hannover, als sich während der Fahrt zwei Auffahrrampen vom Anhänger lösten und auf die Fahrbahn fielen. Mindestens fünf weitere Verkehrsteilnehmer konnten den Rampen nicht mehr ausweichen und überfuhren diese mit ihren Pkw, wodurch es zu diversen Beschädigungen kam.

