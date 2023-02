Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 09.02.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Bauwagens ++

Ottersberg. In der Straße Am Glockenstuhl kam es am Mittwochmittag zu einem Brand eines Bauwagens, wobei der Bauwagen im weiteren Verlauf vollständig ausbrannte. Der Sachschaden lässt sich ca. 15.000 Euro beziffern. Personen wurden körperlich nicht verletzt. Der Brand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren Otterstedt und Ottersberg gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Hinweise werden bei der Polizei Achim unter 04202/9960 entgegengenommen.

++ Auffahrunfall mit leichtverletztem Fahrzeugführer ++

Achim. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 71 Jahre alte Fahrer eines Ford befuhr mit seinem Pkw die Verdener Straße in Fahrtrichtung Uesen. Hierbei bemerkte er ersten Informationen zufolge den 80 Jahre alten Fahrer eines BMW zu spät, welcher vor ihm fuhr und unweit der Straße Am Sportpplatz von der Verdener Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro entstand. Der Ford war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit. Der 71-Jährige wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Pkw leichtverletzt ++

Lilienthal. Am späteren Mittwochnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin gekommen. Der derzeit noch unbekannte Fahrer eines VW Sharan in Schwarz bog am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, aus der Wilhelm-Otten-Straße nach rechts auf die Moorhauser Landstraße ein. Dabei bemerkte er ersten Informationen zufolge den 24 Jahre alten Fahrradfahrer zu spät, der auf dem dortigen Radweg den Einmündungsbereich querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen trennten sich beide Unfallbeteiligten zunächst nach einem kurzen Gespräch, ohne dass die Personalien ausgetauscht wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Parkplatzunfall mit leichtverletztem Kleinkraftradfahrer++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß während eines Ausparkvorgangs. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW parkte auf einem Parkplatz an der Loger Straße rückwärts aus einer Parklücke aus. Hierbei bemerkte er den 41 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrades ersten Informationen zufolge zu spät, welcher den Parkplatz in Richtung Schwimmbad befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kleinkraftrades leicht verletzt und es kommt zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Höhe des Sachschadens beträgt zumindest mehrere hundert Euro.

