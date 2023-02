Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Heute, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Einmündung Falkenberger Landstraße (L 133)/Wörpedorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Alfa Romeo war auf der L 133 in Richtung Worpswede unterwegs. Vor der Einmündung setzte der Fahrer des Alfa Romeos ersten Informationen zufolge zum Überholen der Fahrzeuge an, die in die Wörpedorfer Straße abbogen. Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war auf der Wörpedorfer Straße unterwegs und bog in die L 133 in Richtung Worpswede ein.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Alfa Romeo und Mercedes. Beide Fahrer wurden dabei nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit, wobei sich der Sachschaden insgesamt auf über 20.000 EUR beziffern dürfte. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall selbst oder die Situation vor dem Verkehrsunfall gesehen haben. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

