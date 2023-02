Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Apotheke ++ Einbruch in Möbelhaus ++ Bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Arbeitsmittel aus Firma gestohlen ++

Achim. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Firma, die in der Max-Planck-Straße liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam das Eingangstor zum Firmengelände und öffneten im weiteren Verlauf gewaltsam ein Tor zur Firmenhalle und stiegen in diese ein. Die Täter entwendeten Arbeitsmaschinen und Werkzeug, bevor die unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruch in Möbelhaus ++

Verden. Zwischen Mittwochabend und Dienstagmittag kam es zum Einbruch in ein Möbelgeschäft, das in der Husarenstraße liegt. Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter gewaltsam eine Tür zu den Lagerräumlichkeiten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und stiegen ein. Ob die Täter Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Sie flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in Apotheke ++

Langwedel. Heute, gegen 00:15 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Apotheke, die in der Etelser Bahnhofstraße nahe der Schulstraße liegt. Zumindest drei bisher unbekannte Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe und stiegen durch diese in die Innenräume ein. Die Täter erbeuteten Bargeld, bevor sie in Richtung Etelser Bahnhof flüchteten.

Das bemerkte eine Anwohnerin und setzte den Notruf ab. Die alarmierte Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten feststellen, dass die Täter durch das Gleisbett nahe des Etelser Bahnhofs flüchteten.

Infolgedessen musste der Zugverkehr zweitweise gestoppt werden. Nachdem festgestellt wurde, dass sich keine Personen mehr auf den Gleisen befanden, konnte der Bahnverkehr ab 01:10 Uhr wieder laufen. Die Fahndung erfolgte im weiteren Verlauf negativ.

Die bisher unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Ein Täter sei männlich, Anfang 20 Jahre alt und ca. 1,70 m groß. Er habe einen Kapuzenpullover getragen.

Die anderen beiden Täterinnen seien weiblich und ca. 1,65 m groß gewesen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Dienstagmittag kam es auf der Eitzer Straße (L 160) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 28 Jahre alte Fahrer eines VW T-ROC war auf der L 160 unterwegs, als er an dem Fußgängerüberweg nahe der Kirchhofstraße verkehrsbedingt bremsen musste. Ein 77 Jahre alter Fahrer eines VW Touran, der hinter dem T-ROC fuhr, konnte ersten Informationen zufolge nicht rechtzeitig bremsen, sodass es auf das Heck des T-ROC auffuhr. Der T-ROC-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst ihn untersuchte. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden dürfte sich auf 1.500 EUR beziffern lassen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++

Hambergen. Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Einmündung Oldenbütteler Straße (K 4)/Bahnhofstraße (K 24) ein Verkehrsunfall ohne Verletzte.

Ein 56 Jahre alter Ford-Fahrer war auf der K 24 unterwegs. Als er an der Einmündung nach links in die K 4 in Richtung B 74 einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 57-Jährigen, die von links kam. Verletzt wurde dabei nach derzeitigem Stand niemand. Infolge des Verkehrsunfalles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, wobei sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro beziffern lässt.

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte beim Überholen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der Straße Am Osterholze nahe der Straße Am Hünenstein zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand.

Eine 55 Jahre alte BMW-Fahrerin war auf der Osterholzer Straße unterwegs, wobei sie eine 59-jährige VW-Fahrerin, die verkehrsbedingt hinter einem auf der Fahrbahn stehenden Lkw hielt, überholte. Dies bemerkte die VW-Fahrerin ersten Informationen zufolge zu spät. Während des Überholvorganges der BMW-Fahrerin, scherte die VW-Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus, sodass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand 6.000 EUR Sachschaden, wobei beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 13:15 Uhr, kam es in der Einmündung Kreisverwaltung/Osterholzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 50 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der Straße Kreisverwaltung unterwegs. Als sie nach rechts in die Osterholzer Straße einbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge den von rechts kommenden Radfahrer zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden lässt sich auf über 100 EUR beziffern, wobei das Rad nicht mehr fahrbereit war.

++ Bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Worpswede. Am Dienstagabend kam es auf der Viehlander Straße (K 11) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20 Jahre alter Fahrer eines Opels schwer verletzt wurde. Der Opel-Fahrer war in Richtung Osterholz unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Opel geriet in den Seitenraum, überschlug sich und kam an einem Baum zum Stehen. Der Opel-Fahrer wurde schwer verletzt, sodass der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Der Sachschaden lässt sich auf über 4.000 EUR beziffern, wobei der Opel aufgrund des Totalschadens nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

