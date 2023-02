Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Apotheke ++ Einbruch in Feuerwache ++ Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Apotheke ++

Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke, die in der Straße Holzmarkt liegt. Bisher unbekannte Täter zerstörten die Glasscheibe der Eingangstür und stiegen durch diese ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume, wobei sie Bargeld erlangten. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in Feuerwache ++

Verden. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen kam es zum Einbruch in eine Feuerwache, die in der Dauelsener Dorfstraße unweit der Hamburger Straße liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter einen Hydraulikspreizer, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend kam es auf der Käthe-Kollwitz-Straße - unweit der Emil-Nolde-Straße - zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Die 20 Jahre alte Fahrerin eines BMW war in Richtung B 74 unterwegs. Ihr entgegen kam ein 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes. Ersten Informationen zufolge fuhren beide an Fahrzeugen vorbei, die auf ihren jeweiligen Fahrstreifen geparkt waren. Im weiteren Verlauf stießen Mercedes und BMW mit der Front gegeneinander. Infolgedessen wurden der 40 Jahre alte Mercedes-Fahrer sowie seine beiden Insassen - ein 38 Jahre alte Frau und ein 7 Jahre altes Kind - leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ebenfalls wurde der Beifahrer des BMW leicht verletzt. Er musste jedoch nicht mit ins Krankenhaus. Die Fahrerin des BMW wurde nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Der Sachschaden lässt sich auf insgesamt über 20.000 EUR beziffern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell