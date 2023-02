POL-VER: Pressemeldung vom 05.02.2023

PI Verden/ Osterholz (ots) - Bereich Verden Keine meldewürdigen Ereignisse Bereich Achim Einbruch in ein Einfamilienhaus (Ottersberg) In der Straße "Wiestering" in Ottersberg kam es am Freitagnachmittag zwischen 15:30 - 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dem bislang unbekannten Täter gelang es durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus einzusteigen und eine größere Menge Schmuck zu entwenden. ...

