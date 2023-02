POL-VER: ++ Einbruch in Apotheke ++ In Wohnhaus eingebrochen - Alarmanlage ausgelöst ++ Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten - Zeugen gesucht ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Apotheke ++

Achim. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag kam es zum Einbruch in eine Apotheke, die in der Obernstraße (Fußgängerzone) zwischen den Straßen Am Schmiedeberg und Achimer Brückenstraße liegt. Die bisher unbekannten Täter zerstörten gewaltsam eine Glasscheibe und stiegen durch diese ein. Im weiteren Verlauf erbeuteten die Täter Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ In Wohnhaus eingebrochen - Alarmanlage ausgelöst ++

Achim. Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße Am Reitplatz liegt. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Wohnhaus, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten und durch dieses einstiegen. Als im weiteren Verlauf die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter unerkannt. Diebesgut erlangten sie nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus - Täter machen keine Beute ++

Worpswede. Am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße Am Bergedorfer Schiffgraben unweit der Lindenstraße liegt. Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume, wobei nach derzeitigem Stand jedoch nichts gestohlen wurde. Abschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

++ Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten - Zeugen gesucht ++

Lilienthal. Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Lilienthaler Allee/Zur Mittelwiese zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 84 Jahre alter Fiat-Fahrer war auf der Lilienthaler Allee in Richtung Bremen unterwegs. Ersten Informationen zufolge ordnete sich der Fiat-Fahrer zunächst zum Abbiegen nach links (Richtung Gutenbergstraße) ein und fuhr dann nunmehr nach rechts in die Straße Zur Mittelwiese ein. Dabei bemerkte der Fiat-Fahrer offenbar einen 56 Jahre alten Peugeot-Fahrer zu spät, der in dieselbe Fahrtrichtung an dem Fiat vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Peugeot gegen eine Lichtsignalanlage und eine Laterne gedrückt worden ist. Eine bisher unbekannte Fußgängerin, die an der Lichtsignalanlage gestanden haben soll, habe ausweichen müssen. Nach derzeitigem Stand wurde sie nicht verletzt.

Der Peugeot-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Einsatz des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 40.000 EUR beziffern.

Die Freiwillige Feuerwehr Lilienthal/Frankenberg unterstützte bei der Sicherung von Laterne und Lichtsignalanlage sowie beim Ableiten des Fließverkehrs. Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalles musste die Fahrbahn zumindest teilweise gesperrt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und der bisher unbekannten Fußgängerin. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Ihlpohler Heerstraße (L 135) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf dem Teilstück zwischen der B 74 und der Straße Am Denkmal. Der 70 Jahre alte Fahrer eines Skoda war auf dem linken Fahrstreifen der L 135 in Richtung Heilshorn unterwegs. Ersten Informationen zufolge wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und bemerkte dabei einen 51-jährigen VW-Fahrer zu spät, der auf der L 135 auf dem rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei im weiteren Verlauf auch noch der Smart einer 69-Jährigen getroffen wurde, die ebenfalls auf der L 135 in Richtung Heilhorn unterwegs war. Der VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf über 15.000 EUR beziffern lässt. Smart und Skoda blieben fahrbereit. Der VW musste abgeschleppt werden.

++ Kontrolle über Fahrzeug verloren ++

Schwanewede. Am Donnerstag, gegen 20:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall nahe des Neddenwarder Weges. Der 19 Jahre alte Fahrer eines Opel war auf einem Wirtschaftsweg unterwegs, der vom Neddenwarder Weg nahe der Straße Hullweg in Richtung der Straße Rekumer Siel abging. Ersten Informationen zufolge verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses sich im weiteren Verlauf überschlug. Am Opel entstand mehrere tausend Euro Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Andere waren bei dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

