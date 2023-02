Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Auf die Gegenfahrbahn geraten ++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Landkreis Osterholz (ots)

++ Auf die Gegenfahrbahn geraten ++

Lilienthal. Heute, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich auf der Straße Zur Hamme (K 9) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines VW auf der K 9 unterwegs und fuhr in Richtung K 8. Ersten Informationen zufolge geriet der 55-Jährige auf dem Teilstück zwischen K 11 und K 8 aus bisher nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem 58-Jährigen zusammenstieß, der ihm - ebenfalls mit einem VW - entgegenkam. Beide wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Infolge des Verkehrsunfalls kam es zu stärkeren Beeinträchtigungen des Fließverkehrs. Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalles musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden.

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Lilienthal. Heute, gegen 06:10 Uhr, ereignete sich auf der Lilienthaler Allee ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishi war auf der Torneestraße unterwegs. Als sie in die Lilienthaler Allee in Richtung Bremen einbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge eine 33-jährige VW-Fahrerin zu spät. Die VW-Fahrerin war auf der Lilienthaler Allee in Richtung Moorhauser Landstraße unterwegs war. Beide wurden bei dem Verkehrsunfall nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

