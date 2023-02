Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Apotheke

Dörverden. In der Nacht auf Dienstag drang ein unbekannter Täter widerrechtlich in eine Apotheke an der Großen Straße ein. Hier entwendete er aufgefundenes Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Unachtsamkeit führt zu Unfall

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Feldstraße (K9) entstand am Dienstag gegen 20:45 Uhr erheblicher Sachschaden. Ein 43-jähriger VW-Fahrer übersah beim Befahren der Feldstraße einen hier am Straßenrand abgestellten Seat und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf einen weiteren geparkten Wagen, einen VW Polo, aufgeschoben. Der Unfallfahrer verletzte sich dabei leicht, weitere Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte dringen in Turnhalle ein

Lilienthal. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh sind unbekannte Täter in die Sporthalle Zum Schoofmoor eingestiegen. Über das Dach gelangten sie in die Halle und benutzten innerhalb der Sportstätte diverse Turngeräte, bevor sie unerkannt und offenbar ohne Diebesgut flüchteten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 mit der Polizeistation Lilienthal in Verbindung zu setzen.

Vorsicht Tierköder

Ritterhude. Am Dienstagvormittag haben zwei Hunde Tierköder aufgenommen, die zuvor ein unbekannter Täter ausgelegt hatte. Am Hengstweg in Lesumstotel sowie Am Weißen Rieden fanden und fraßen die beiden Vierbeiner die Köder, woraufhin beide Tiere, ein Labrador sowie eine französische Bulldogge, tierärztlich behandelt werden mussten. Die Polizei Ritterhude hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hundebesitzer zudem, achtsam zu sein. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Hoher Sachschaden

Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt. Hoher Sachschaden entstand am Dienstagmittag gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bremerhavener Heerstraße (L135). Eine 49-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Garlstedter Straße und überquerte die L135 in Richtung der Alten Dorfstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts herannahenden und vorfahrtberechtigten 62-jährigen Fahrers eines Opel, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, der Sachschaden an beiden Autos beträgt rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Führerschein beschlagnahmt

Osterholz-Scharmbeck. Eine 45-jährige Frau hat am Dienstag gegen 18:20 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle mit Blechschäden verursacht. Zunächst prallte sie beim Rangieren mit ihrem Wagen gegen einen Nissan, der auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Pumpelberg geparkt war. Die Frau setzte ihre Fahrt nach der Kollision jedoch fort und beging somit Unfallflucht, was aber aufmerksamen Zeugen bemerkten und die daraufhin die Polizei alarmierten. Die 45-Jährige kam allerdings nicht weit, sondern kam noch auf der Straße Am Pumpelberg nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Beim Zurücksetzen prallte sie schließlich gegen einen VW eines hier fahrenden 39-jährigen Mannes. Verletzt wurde niemand, die Fahrt war nun jedoch vorbei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Osterholz schließlich fest, dass die Frau mit einem Atemalkoholwert von 2,1 Promille erheblich alkoholisiert war, woraufhin ihr Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

