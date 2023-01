Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++++ Von der Fahrbahn abgekommen ++ Kennzeichen entwendet ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++

Achim. Am Montagmittag ereignete sich auf der Obernstraße (L 158) ein Verkehrsunfall. Dabei wurde niemand verletzt. Eine Unfallbeteiligte hatte keine Fahrerlaubnis.

Ein 24 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot fuhr von einem Parkplatz unweit der Straße An der Lehmkuhle in die Obernstraße ein. Dabei stieß sie mit einer 52-Jährigen zusammen, die ebenfalls mit einem Peugeot fuhr, und auf der Obernstraße unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf zumindest 2.000 EUR beziffern lässt. Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalles stellten die Polizeibeamten fest, dass die 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Oyten. Am Montagabend ereignete sich auf der Straße An der Autobahn ein Verkehrsunfall. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden lässt sich jedoch auf mehrere tausend Euro beziffern. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer war auf der Straße An der Autobahn unterwegs. Als er nach links auf die Industriestraße abbog, kam er ersten Informationen zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der VW mit einer Laterne zusammen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 5.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Kennzeichen entwendet ++

Schwanewede. Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen kam es zum Diebstahl von Kennzeichen eines Opel. Der rote Opel Meriva war in der Straße An der Waldschmiede unweit der Wiesenstraße abgestellt. Die bisher unbekannten Täter entwendeten das vordere und das hintere Kennzeichen-Schild des Opels. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell