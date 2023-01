Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Versuchter Überfall auf Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Ritterhude. Heute, gegen 11:40 Uhr, kam es zu einem versuchten Überfall auf ein Bekleidungsgeschäft, das in der Straße An der Ihle unweit des Alten Postweges liegt. Der Täter ist bisher unbekannt. Ersten Informationen zufolge betrat ein bisher unbekannter Täter das Bekleidungsgeschäft und bedrohte eine 27 Jahre alte Verkäuferin. Im weiteren Verlauf floh der Täter ohne Beute auf den Parkplatz, welcher vor dem Bekleidungsgeschäft liegt, und floh dann weiter in eine bisher unbekannte Richtung.

Der Täter kann als männlich und zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben werden. Er sei ca. 1,60 m groß und dunkel gekleidet gewesen. Er habe eine dunkle Mütze und einen dunklen Schal im Gesicht getragen.

Die Verkäuferin blieb nach derzeitigem Stand körperlich unverletzt. Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus, konnte den Täter jedoch nicht mehr feststellen. Noch am heutigen Tage führten Kriminaltechniker des Polizeikommissariats Osterholz erste Spurensuche und -sicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen, welche nun andauern, übernimmt der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

